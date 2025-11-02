Estudio Galeano busca su primer éxito

Otro de los conjuntos posadeños que tendrá su estreno como local en el Regional Federal Amateur será Estudio Galeano, que hará de local en el estadio «Andrés Guacurarí» de Santa Inés recibiendo la visita de Libertad de El Soberbio, conjunto que milita en la Liga de San Vicente.
El partido, se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Héctor Núñez y los comentarios de Ramón Romero.
Por la 2ª fecha de la zona 7 de la región Litoral Norte y luego de que ambos hayan empatado en el debut en el Regional, los de Posadas y los de El Soberbio irán por su primer triunfo.
