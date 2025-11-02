Histórico debut de Colonial como local

Colonial de Cerro Azul, hará su estreno absoluto en un torneo federal como local, cuando reciba en el estadio Municipal de esa localidad a Jorge Gibson Brown, en el cruce de ganadores de la fecha inicial del grupo.
Para el campeón de la Liga de Apóstoles, el duelo significa un hito en su historia y también para la ciudad, que está conmocionada por la participación en el Regional Federal Amateur.
El partido, comenzará a las 17, será controlado por Leonardo Schunke (Oberá) y se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV.
Los locales, lograron una gran victoria en Santa Rita ante River Plate, por 3 a 1 mientras que Brown se quedó con un triunfo que puede resultar decisivo para sus aspiraciones de clasificación, ante Guaraní Antonio Franco, 2 a 1 en su estadio de Villa Urquiza.
La fecha para los misioneros iba a comenzar ayer en Puerto Iguazú, pero las intensas lluvias obligaron a que el encuentro entre Luz y Fuerza y La Picada se reprograme.
Esta tarde, a partir de las 16, el Eléctrico será local en el estadio de la Liga de Puerto Iguazú ante el Tren del Oeste.
Fuente: El Territorio.
