Con Wilson Acosta, la selección U21 cayó ante Italia

Lunes 6: Básquetbol. 21.00 hs. CAPRI vs Luz y Fuerza y Mitre Amarillo vs 2 de Abril, por la 4° fecha del Apertura de la Asociación Posadeña. Martes 7: Fútbol. 16.00 hs. Atlético Posadas vs Huracán, por la 5° fecha del Clasificatorio de la Liga Posadeña, en Atlético Posadas. Miércoles 8: Básquetbol. 20.30 hs. Tokio Rojo vs Jorge Gibson Brown y Tokio Amarillo vs Itapúa Tenis Club, por la 4° fecha del Apertura de la Asociación Posadeña, en Tokio.