El certamen regional de beach voley femenino

Lunes 16: Básquetbol. 21.30 hs. Racing Club vs Tokio, primer partido playoffs Liga Federal, en Gualeguaychú. Martes 17: Fútbol. 15.30 hs. 1° de Mayo vs Bartolomé Mitre, en Brown y 16.00 hs. La Picada vs Jorge Gibson Brown, en Vila Cabello, partidos de ida cuartos de final del Apertura posadeño. Martes 17: Fútbol. 16.00 hs. La Canterita vs Deportivo Roca; Estudiantes vs Itatí y Villa Cabello vs Garupá FC, por la 2° fecha del Ascenso Unificado. Miércoles 18: Fútbol. 16.00 hs. Argentinos Juniors vs Santa Ana, por la 2° fecha del Ascenso Unificado, en Aatlético Posadas. Viernes 20: Básquetbol. 21.00 hs. Tokio vs Racing Club, segundo juego de playoffs por la Liga Federal, en Tokio. Sábado 21: Fútbol. 16.00 hs. Crucero del Norte vs Defensores de Pronunciamiento, por la 10° fecha del Federal A, en el «Andrés Guacurarí».