Vela: atletas de la selección argentina entrenan en Misiones

En el marco de los Juegos Panamericanos Junior “Asunción 2025” -que se iniciaron este sábado- la ciudad de Encarnación, será la sede oficial de la competencia de vela que tendrá calendario desde 15 al 19 de agosto.
El escenario deportivo de esta actividad será en la Playa San José, ubicada en la costa paraguaya frente a Posadas, lo que convierte a Misiones en un punto estratégico para la preparación del equipo argentino.
Con la proximidad geográfica y la calidad de sus instalaciones, Misiones fue elegida por la selección nacional para realizar sus entrenamientos previos a la competencia continental. Los atletas entrenan intensamente en la Escuela de Vela Optinic, el club náutico ubicado en el Polo Náutico de Posadas, y en el gimnasio del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (Cepard), espacios que ofrecen las condiciones ideales para la alta exigencia que requiere esta disciplina.
El equipo está compuesto por los atletas Francisco Gómez (Ilca 7), Delfina Kuttel (Ilca 6), Chiara Ferretti (IQ Foil Windsurf) y Joaquín Reutemann (IQ Foil Windsurf), quienes trabajan junto a sus entrenadores Nicolás Shargorosky, Mariano Reutemann y Nicolás Vidal. Además, están acompañados por sus familiares, entre ellos Ethel Efing, Renato Ferretti y Martín Gómez, quienes brindan un importante apoyo durante esta etapa clave de la preparación.
La cercanía con la sede de la competencia, la Playa San José en Encarnación, permite a los atletas adaptarse a las condiciones climáticas y de navegación que enfrentarán durante los Juegos Panamericanos Junior, consolidando así a Misiones como un polo deportivo fundamental para la vela argentina en esta competencia internacional. Además, siendo coordinados por el destacado entrenador local Nicolás Dasso.
En lo que refiere a la competencia en general, Misiones dirá presente con seis jóvenes atletas que buscarán dejar su huella en el continente. Ellos son Mara López (handball), Camila Amarilla (lucha), Paula Rivero (squash), Ruth Velázquez y Agustina Ibáñez (rugby) y Marcos González (vóley de playa).
Fuente: El Territorio.
