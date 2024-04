Posadas vivirá la fiesta del Motocross Misionero

Martes 16: Básquetbol. 21.30 hs. Tokio vs Sarmiento de Formosa, por la Liga Federal, en el «Jorge R. Yamaguchi». Miércoles 17: Fútbol. 16.00 hs. Jorge Gibson Brown vs Huracán, por el Apertura «Carlos Rueda» de la Liga Posadeña, en el «Salvador Nosiglia». Viernes 19: Automovilismo. 20.00 hs. Inicio del Rally de Eldorado, 2° fecha del Misionero. Domingo 21: Fútbol. 16.00 hs. AEMO vs Crucero del Norte, por el Provincial de la FeMiFu, en el «Ian Barney» de Oberá. Domingo 21: Básquetbol. 20.00 hs. OTC vs San Martín de Corrientes, por la Liga Nacional, en el «Luis Augusto Derna» de Oberá.